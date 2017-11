Raízes criadas e mantidas

O Vila Nova já respira 2018. A diretoria colorada confirmou a permanência do técnico Hemerson Maria para a próxima temporada. É o primeiro passo dado pelo Tigre para tentar subir de patamar. Identificado com o clube colorado, Hemerson Maria representa a continuidade de um trabalho que a diretoria do Vila Nova acredita estar no rumo certo.O Tigre bateu na trave quanto ao ace...