Esporte Raí banca Aguirre no São Paulo e despista sobre objetivo no Brasileirão Time sob o comando do uruguaio tem grande queda de rendimento, somando cinco jogos sem vencer, com três empates e duas derrotas

Apesar do momento de queda na temporada e de atravessar sua pior sequência no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não cogita mexer no comando técnico do time. Foi o que garantiu nesta terça-feira (16) Raí, diretor executivo de futebol do clube. "O trabalho do Aguirre, os resultados falam. Não os resultados imediatos, das últimas semanas, mas desde que ele chegou aqui. ...