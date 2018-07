Esporte Rússia surpreende, bate Espanha nos pênaltis e vai às quartas de final da Copa Na disputa dos pênaltis, o goleiro Igor Akinfeev pegou dois e a equipe segue na disputa pelo título

Na Rússia, o santo de casa fez o seu primeiro milagre na Copa do Mundo de 2018. De forma incrível, a seleção anfitriã anulou quase todas as jogadas fortes da Espanha, uma das equipes mais fortes do Mundial. Com uma dedicação tática invejável, uma disposição acima do comum, com uma energia positiva gigantesca das arquibancadas, a equipe segurou um empate em 1 a 1 com a...