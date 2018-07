Esporte Rússia e Croácia farão confronto inédito em Copas Seleções se classificam em disputas de pênaltis para se enfrentarem pela primeira vez na história dos Mundiais

Um confronto inédito em Copas do Mundo que precisou dos pênaltis para ser definido. Rússia e Croácia se enfrentarão pela primeira vez na história dos Mundiais depois de eliminarem, neste domingo (1º), Espanha e Dinamarca, respectivamente. Os confrontos do segundo dia das oitavas de final da Copa do Mundo tiveram enredos parecidos. As favoritas, Espanha e Croácia, e...