Rússia 2018: Nem grupo da morte, nem barbada

A postura de Tite nas primeiras declarações após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo não deixava muitas dúvidas: o técnico gostou do destino que as bolinhas reservaram para a seleção brasileira. É verdade que o time pentacampeão poderia ter caído em uma chave com Espanha ou Inglaterra, mas acabou colocado ao lado de rivais, em teoria, mais fáceis. Só que a teoria nem ...