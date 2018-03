Rômulo é apresentado no Atlético tendo confiança do treinador

O Atltético apresentou na manhã desta sexta-feira (02) seu último reforço para o Campeonato Goiano. O volante Rômulo, de 22 anos, foi um pedido do técnico Claudio Tencati e chega do Londrina por empréstimo até o fim do ano.

É a primeira vez que o atleta, formado nas categorias de base do Tubarão, é emprestado a outro clube. Tencati foi o responsável a promove-lo ao time profissional em 2017. Rômulo conquistou rapidamente a confiança do treinador e a posição de titular, atuando em 36 partidas desde então e ajudando na conquista do título da Primeira Liga.

"De maneira alguma já tenho uma vaga garantida no time. Sei que o Tencati me conhece, foi ele quem me subiu da base no Lodnrina, mas chego respeitando meus companheiros e sabendo que tenho que batalhar pelo meu espaço", destacou o jogador.

Tencati comemorou a chegada de Rômulo à equipe do Atlético e foi só elogios ao volante. "Conheço as características dele, é um atleta que vai contribuir muito e já de imediato. Ele é 2ª volante, tem boa saída de bola, articula bem o jogo, inclusive se infiltra na área muito bem para definir", destacou o comandante rubro-negro.

Segundo o diretor de futebol e vice-presidente executivo do Atlético, Adson Batista, Tencati pediu, pelo menos, mais cinco reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro: mais um volante, dois laterais (um esquerdo e um direito), um atacante de lado com velocidade e um zagueiro.