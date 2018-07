Esporte Róger Guedes rescinde com o Atlético-MG e deve jogar pelo Shandong Luneng O time chinês deve desembolsar 10 milhões de euros pelo artilheiro do Brasileirão

O atacante Róger Guedes rescindiu contrato com o Atlético-MG nesta quinta-feira (12) e deve ser confirmado em breve como reforço do Shandong Luneng, da China. A saída do jogador do clube mineiro foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF. Róger Guedes tinha os direitos federativos vinculados ao Palmeiras e estava emprestado ao Atlético até o final do ano. O c...