Esporte Róger Guedes faz golaços e Atlético-MG goleia Fluminense Com a vitória por 5 a 2, o Galo chegou aos 20 pontos e assumiu a segunda colocação da Série A

Com mais dois gols de Róger Guedes e atuação de destaque do ataque, o Atlético-MG goleou o Fluminense por 5 a 2, de virada, em jogo eletrizante, na tarde deste domingo, no Independência, e subiu à vice-liderança do Campeonato Brasileiro após 11 rodadas. Beneficiado pelo empate do Palmeiras com o Ceará, o time mineiro, com o resultado positivo, é o novo vice-líder ...