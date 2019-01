Esporte Réver admite chateação com saída em 2015 e busca 'nova história' no Atlético-MG O zagueiro esteve no time mineiro entre 2010 e 2014, foram 5 títulos, o principal foi a Libertadores de 2013

Um dos ídolos da história recente do Atlético-MG, Réver está de volta ao clube. Nesta segunda-feira (7), o capitão da histórica conquista da Libertadores em 2013 foi oficialmente apresentado como novo reforço do time alvinegro. O zagueiro de 34 anos, no entanto, não quer ficar preso às glórias do passado e busca escrever uma "nova história" com a camisa atleticana. ...