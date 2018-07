Esporte Quem quer ser artilheiro? Clube tem carência no setor e ex-artilheiros comentam peso de vestir a 9 do colorado

Após enxergar na ausência de um centroavante goleador um dos motivos para o time deixar escapar o acesso à Série A no ano passado, o torcedor colorado vê a história se repetindo nesta temporada. O vilanovense não tem um artilheiro para chamar de seu. No passado, o colorado já vibrou com inúmeros gols de jogadores como Túlio Maravilha, Anderson Barbosa, Luciano, Bé, en...