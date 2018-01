Quem é o jogador de 19 anos que é mais rico do que Neymar, CR7 e Messi juntos?

Provavelmente você nunca deve ter ouvido falar de Faiq Bolkiah. O jovem, de 19 anos, é jogador do Leicester sub-23 e não tem uma grande fama internacional. No entanto, ele possui uma fortuna que supera as riquezas de Neymar, CR7 e Messi juntas.

O atleta, de acordo com a revista Forbes, faz parte de uma família que acumula uma fortuna de aproximadamente 17 bilhões de euros (R$66 bilhões de reais). Ele é sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão de Brunei, país situado na parte sudeste da Ásia com cerca de 400 mil habitantes. Entre suas extravagâncias, Faiq já chegou a gastar R$ 135 milhões em um único mês, com carros, relógios e joias. Além disso, ele possui um tigre como bicho de estimação.

Apesar da riqueza de sua família (só o seu pai tem 2300 carros em seu nome), o Jornal do Commercio destaca que Faiq optou seguir a vida de jogador como qualquer outro. Ele começou sua carreira na base do AFC Newbury e migrou, em 2009, para o Southampton. Em seguida, foi para Arsenal e Chelsea. Há dois anos ele acertou sua ida para o Leicester.