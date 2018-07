Esporte Quatro perguntas para Carlos Alberto Parreira

Faltou experiência à seleção brasileira nesta Copa do Mundo? Não. É por isso que queremos que o Tite continue. Agora, ele já participou de uma Copa do Mundo e, pela primeira vez, vamos ter continuidade em um trabalho, que foi muito bem feito. O Brasil poderia ter vencido a Bélgica e chegado à semifinal. Você defende a continuidade de Tite à frente do Brasil? Is...