Esporte Quatro equipes disputam 2ª fase do Brasileiro de Vôlei Sentado em Goiânia Equipes que decidiram a 1ª fase jogarão a partida de abertura, no Centro de Excelência do Esporte

A Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) divulgou a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro Feminino de Vôlei Sentado, 2ª fase, que será entre os dias 19 e 21 de outubro. As partidas serão realizadas em Goiânia, no Centro de Excelência do Esporte. Quatro equipes competirão: Associação dos Deficientes de Aparecida de Goiânia (ADAP) e Associação dos De...