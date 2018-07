Esporte Quatro anos depois, Zúñiga se aposenta por lesão no joelho que atingiu Neymar Colombiano de 32 anos teve como último clube na carreira o Atlético Nacional, que o revelou para o futebol em 2005

Em 4 de julho de 2014, o lateral-direito Camilo Zúñiga acertou o joelho direito nas costas de Neymar, causou uma lesão na terceira vértebra do craque brasileiro e o tirou da Copa do Mundo de 2014. Exatos quatro anos depois, o jogador colombiano anunciou a aposentadoria dos gramados por conta de uma lesão crônica no joelho direito. Zúñiga não foi convocado para d...