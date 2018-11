Esporte Quase 8 anos após grave acidente, Kubica é confirmado pela Williams e volta à F-1 Equipe terá dupla completamente nova para 2019; confira todos os pilotos já confirmados para nova temporada

Quase anos após sofrer um grave acidente em uma prova de rali que quase lhe custou a sua vida, Robert Kubica está de volta à Fórmula 1. O polonês foi oficialmente confirmado, nesta quinta-feira, como piloto titular da Williams para a temporada de 2019 da máxima categoria do automobilismo. Hoje com 33 anos, Kubica formará dupla na equipe britânica com o britânico George...