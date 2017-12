Quarteto goiano quer brilhar na Copinha

História de superação inspira Atlético na caminhada em SP No grupo do Atlético que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnio, histórias de superação e sonhos não faltam. Pablo Roberto, de 18 anos, é um exemplo. Meia, o jogador vive a possibilidade de ser o camisa 10 da equipe. Pablo é de Minas Gerais, se mudou com a família para Brasília buscando oportunidade...