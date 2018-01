Punido, Rio Verde deve jogar 2ª rodada em Itumbiara

Punido com a perda do mando de campo de uma partida, por conta de uma confusão no duelo contra o Atlético, ainda pelo Campeonato Goiano do ano passado, o Rio Verde aguarda o desfecho burocrático para saber se atuará pela 2ª rodada do Estadual, diante da Aparecidense, no domingo, no Estádio Mozart Veloso do Carmo com portões fechados ao público ou em outra praça esportiva.

O clube estuda entrar com um pedido de conversão de pena junto ao Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD/GO) para poder atuar em seu estádio. Neste caso, no entanto, sem que o público tenha acesso. Porém, mesmo com portões fechados, os laudos liberatórios do estádio (Bombeiros, PM, Vigilância Sanitária e Engenharia) precisam ser apresentados junto à FGF e o prazo final para que isso ocorra é na quarta-feira.

Mesmo que a barreira da documentação seja superada, o pedido de conversão ainda terá de passar pelo crivo do presidente do TJD/GO, Hallan de Souza Rocha.

Caso os laudos não sejam apresentados a tempo, o Rio Verde deve mandar o jogo de domingo no Estádio JK, em Itumbiara. No ano passado, o Estádio Mozart Veloso do Carmo não reunia condições burocráticas para receber o jogo de estreia dos rio-verdenses na competição. Assim, o duelo contra o Crac ocorreu em Itumbiara - empate por 2 a 2.