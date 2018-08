Esporte PSG vence com gols de Neymar, Mbappé e Cavani O time manteve 100% de aproveitamento após três rodadas no Campeonato Francês

Com gols de Cavani, Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain venceu o Angers por 3 a 1, em partida realizada no Parque dos Príncipes, neste sábado. O PSG manteve 100% de aproveitamento após três rodadas no Campeonato Francês, chegando aos nove pontos. Já o Angers vive situação oposta e ainda não pontuou. Assim, está na zona de rebaixamento da competição. Com assistência...