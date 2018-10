Esporte PSG vale quase 1 bilhão de euros, diz pesquisa Clube tem o dobro do valor do Lyon e o triplo do Marseille

Um estudo coordenado pelo jornal "L'Équipe" e divulgado nesta sexta-feira (19) mostrou que o Paris Saint-Germain o clube mais valioso da França, com o dobro do valor do Lyon e o triplo de seu maior rival, o Olympique de Marseille. Para calcular os valores, o estudo levou em consideração alguns parâmetros, como cotação na bolsa de valores, distribuição de dividendos e patr...