Esporte PSG leva susto, mas bate Nîmes com gol de Neymar e chega à 4ª vitória no Francês Além do brasileiro, Di María, Mbappé e Cavani também marcaram na vitória por 4 a 2

O Paris Saint-Germain visitou neste sábado (1) o Nîmes, teve muito trabalho, mas manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. Neymar voltou a marcar e o time da capital abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu o empate e só garantiu o triunfo por 4 a 2 já nos minutos finais, com gols de Mbappé e Cavani. O resultado manteve o PSG na liderança da tabela, ...