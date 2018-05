Esporte PSG exibe Neymar em treino com bola pela 1ª vez após operação O brasileiro foi liberado no sábado (12) pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, para voltar a treinar com bola

Um dia após ficar fora do treino aberto do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, Neymar foi a campo em uma atividade fechada do seu time no estádio. Foi o que mostrou o time parisiense em publicação no Instagram nesta quinta-feira (17), com Neymar trabalhando ao lado dos seus companheiros no gramado do Parque dos Príncipes. Na manhã de sábado, Neymar foi ...