PSG enfrenta Real Madrid nas oitavas da Liga dos Campeões; veja todos os confrontos

Com alta taxa de aproveitamento, o PSG vai encarar nas oitavas-de-finais da Liga dos Campeões o Real Madrid, atual campeão da Europa. Num sorteio realizado nesta segunda-feira em Nyon, a Uefa ainda estabeleceu que o Barcelona enfrentará o Chelsea na próxima fase do maior torneio de clubes do mundo.

As oitavas ainda incluirão cinco times ingleses pela primeira vez na história, depois de vários anos de decepções. Para Xabi Alonso, que participou do sorteio, isso é uma demonstração de que a Premier League ganha força. " Mas é agora que terão de mostrar que são capazes de enfrentar os melhores ", disse.

Os jogos ocorrerão a partir de fevereiro, até a grande final em maio em Kiev. CONFRONTOS Juventus x Tottenham Basel x Manchester City Porto x Liverpool Sevilla x Manchester United Real Madrid x PSG Shakhtar x Roma Chelsea x Barcelona Bayern de Munique x Besiktas

Tottenham enfrentará a Juventus. Já o Manchester City enfrenta o Basel. O Porto, o único português na próxima fase, enfrenta o Liverpool. Já o Sevilla tem pela frente o Manchester United.

Já os ucranianos do Shakhtar enfrentarão o Roma, enquanto o Bayern de Munique joga contra o Besiktas.

