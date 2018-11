Esporte PSG bate Liverpool e só depende de si para avançar Com os resultados desta quinta rodada, o time de Nápoles assumiu sozinho a primeira colocação com nove pontos

Chamado "grupo da morte" da Liga dos Campeões da Europa, a chave C segue indefinida para a disputa da última rodada da fase de grupos. Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain, com seu elenco milionário que tem astros como Neymar e Mbappé, poderia ser eliminado de forma precoce, mas conseguiu derrotar o Liverpool por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, e agora só depende d...