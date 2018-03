Prova terá kit econômico limitado a partir desta quinta-feira

Um novo tipo de inscrição para o Circuito Mulher Unimed ficará disponível a partir desta quinta-feira. O kit econômico, que inclui chip, número de peito e medalha, custará 50 reais e pode ser adquirido apenas pelo site www.circuitomulher.com.br. O número de inscrições no kit econômico é limitado.

As outras opções para inscrições são os kits básico e premium.

A concentração das corredoras que vão disputar o Circuito Mulher, que tem largada prevista para 7h30 do dia 11, será feita ao som animado de um DJ, que comandará o aquecimento pré-prova. Após a corrida, nada de desânimo. Um aulão de ritmos com a professora Patrícia Silva agitará os bastidores e a área disponível para as atletas.

O Circuito Mulher é realizado por O POPULAR e Ludovica, tem patrocínio de Unimed Goiânia e Shopping Bougainville, apoio de CDI, Espaço Laser e FM Sports e organização da Hanker.