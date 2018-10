Esporte Provável titular contra o Boca, Arrascaeta se diz pronto para ajudar o Cruzeiro

Recuperado de lesão muscular que o tirou da partida de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors, o meia Arrascaeta deve ser titular do Cruzeiro no duelo de volta. As equipes decidem uma vaga na próxima fase do torneio continental nesta quinta, quando se enfrentam no Mineirão. Arrascaeta ficou quase 20 dias afastado por causa de um problema...