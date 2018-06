Esporte Protesto e sal grosso para tentar empurrar alviverde rumo à reação

Se o Atlético busca equilíbrio, no Goiás a reação rápida virou obsessão. Os resultados ruins na Série B foram suficientes para deixar o clube em crise. Um torcedor jogou sal grosso no CT do Parque Anhanguera. O revés para o Boa gerou onda de revolta da torcida - o clube jogou com portões fechados, porque cumpria suspensão por confusão de torcedores. Alguns protestaram e...