Protagonistas da arquibancada

Se dentro das quadras a nova geração de jogadores é uma das marcas da seleção brasileira de basquete, entre os torcedores a sintonia com o elenco do Brasil é recíproca. Durante o duelo contra a Colômbia, nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias das Américas, a torcida mirim marcou presença no Goiânia Arena, alguns com perucas em referência ao ídolo Anderson Varejão. ...