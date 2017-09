Prontos para a batalha

A abstinência do torcedor do Atlético está próxima do fim. Na próxima segunda-feira (11), a equipe rubro-negra volta a entrar em campo depois de uma pausa de 16 dias, após a vitória (1 a 0) sobre o líder Corinthians. Sem mistério, o Dragão está confirmado com uma alteração: André Castro assume a vaga de Paulinho, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.



Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco; André Castro, Igor, Luiz Fernando, Andrigo e Jorginho; Walter. Todos sob comando do técnico João Paulo Sanches, que entende que com a entrada de André Castro, o Atlético ganha qualidade no passe, na defesa e no início das jogadas.



“O André inicia o jogo no lugar do Paulinho, é uma característica um pouco diferente, mas com qualidade de jogo. Um pouco mais defensivo que o Paulinho, o passe é tão bom quanto, mas retém um pouco mais. Dá opção do Igor sair mais um pouco e desafogar o Jorginho. Espero que ele (André) tenha uma boa contenção de jogo e que na posse da bola ele consiga qualificar nosso início de jogada”, explica o treinador, que procurou fomentar o lado positivo do Atlético neste início de returno e algumas correções no time durante a pausa da Série A.



O Atlético é o último colocado do Brasileiro com 18 pontos. O time campineiro está sete pontos atrás do Vitória, primeiro time fora da zona de descenso à Série B 2018.