Promotor de Údine começa a investigar morte de Davide Astori

As autoridades italianas informaram nesta segunda-feira (5) que já começaram a investigar a morte do zagueiro Davide Astori, da Fiorentina. O jogador de 31 anos, com passagens pela seleção italiana, foi encontrado morto em um quarto de hotel em Údine, onde a equipe estava concentrada para enfrentar a Udinese, pelo Campeonato Italiano.



A investigação criminal foi aberta pelo promotor Antonio De Nicolo, da cidade de Údine. Em declarações à imprensa, ele afirmou que o procedimento é de praxe e que, no momento, não há qualquer motivo para suspeitar de crime.



A autópsia, que pode revelar informações para a investigação, será realizada nesta terça-feira. O corpo será levado para Florença, onde morava o jogador, no dia seguinte.



Haverá velório no centro de treinamento nacional da seleção italiana, nos arredores da cidade, onde amigos e fãs poderão comparecer. O funeral está marcado para a quinta-feira na Basílica di Santa Croce, também em Florença.



Revelado pelo Milan, Davide Astori despontou no Cagliari e chegou a ser convocado para a Copa das Confederações de 2013, realizada no Brasil. Passou, depois, por Roma e foi contratado em definitivo pela Fiorentina, clube onde se tornou ídolo e capitão. Em virtude da tragédia, toda a rodada do domingo do Italiano foi adiada.