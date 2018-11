Esporte Promessas do Vila Nova têm rotina puxada de estudos

Mesmo com o sonho de se tornar jogador de futebol profissional muito vivo, garotos da equipe sub-17 do Vila Nova se prepararam para realizar a prova do Enem em busca de outra alternativa além do futebol. Nos planos estão a conciliação dos estudos com a carreira de jogador de futebol e até mesmo cursos identificados com o esporte. Os garotos ressaltam a dificuldade da ...