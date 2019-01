Esporte Promessa da ginástica brasileira morre aos 17 anos em São Paulo Jackelyne fez parte da seleção brasileira de base e defendia o clube Pinheiros

A ginasta Jackelyne Soares Gomes da Silva, de apenas 17 anos, faleceu na quarta-feira. A causa da morte ainda não foi divulgada e o corpo da atleta do Clube Pinheiros será velado e sepultado no Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. Ela nasceu em 24 de julho de 2001 e fazia parte da equipe do clube desde 2010. ...