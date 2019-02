Esporte Projeto de 30 dias tem dicas para correr 5km Treinadora e nutricionista elaboram plano de treinos e alimentação para quem quer disputar o Circuito Mulher

O ato de correr envolve mais do que simples passadas até o término do objetivo. O planejamento para o sucesso em uma corrida de rua exige preparação em aspectos como alimentação e, claro, treinamentos da atividade esportiva. A um mês da disputa da 11ª edição do Circuito Mulher Unimed, todas as competidoras, das mais experientes às debutantes, receberão novidades seman...