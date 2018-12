Esporte Projeto agrada e Vila Nova aguarda por Danilo Após apresentar proposta ao experiente atleta, clube colorado vive expectativa por resposta do meia

O Vila Nova segue em busca de um acerto com o meia Danilo, de 39 anos, que deixou o Corinthians no fim da temporada e ainda quer prolongar sua carreira de jogador profissional. Apesar da concorrência forte com outros clubes, a diretoria colorada espera um desfecho feliz para contar com o experiente jogador em seu plantel.Desde que o Tigre manifestou interesse em co...