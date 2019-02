Esporte Profeta reforça São Paulo na Argentina Após receber cuidados especiais, volante Hernanes é referência para time tricolor contra o Talleres/ARG

Após brilhar com dois títulos brasileiros (2007 e 2008) e ajudar o São Paulo a se safar do rebaixamento à segunda divisão nacional em 2017, Hernanes tem agora nova missão: levar o clube adiante na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (6), o time enfrenta o argentino Talleres, em Córdoba, às 21h30, pelo confronto de ida da segunda fase preliminar. No clube, ninguém es...