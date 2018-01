Profeta oficializa adeus ao Vila Nova

Chegou ao fim o casamento entre Moisés e Vila Nova. A união teve início em 2015, quando o jogador veio do Anápolis e não demorou muito para conquistar a torcida e ganhar o apelido de Profeta. No colorado, o atacante viveu de tudo. Teve desentendimentos, mas também alegrias. Agora, o destino do jogador será o Paysandu - as partes devem firmar contrato até o final da temp...