Esporte Problemas na pista cancelam primeiro treino da Stock Car em Goiânia Organização do evento solicitou a troca de uma proteção na pista, atrasando as atividades da manhã desta sexta-feira (03)

Nesta sexta-feira (03), o início dos treinos livres da Stock Car para a Corrida do Milhão sofreu atraso. De acordo com a assessoria do evento, na quinta-feira (02), foi realizada uma vistoria na pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna e a organização viu a necessidade de trocar uma proteção de pista. Os trabalhos começaram a ser feitos na manhã desta sexta,...