Prioridade é manutenção de uma base

Além de garantir a permanência do técnico Hemerson Maria, a diretoria do Vila Nova assegurou Felipe Albuquerque como executivo de futebol para a próxima temporada. A primeira tarefa do dirigente é renovar contratos com os jogadores que se destacaram em 2017. A prioridade é manter boa parte da base que disputou a Série B.Com a linha defensiva valorizada por ser quart...