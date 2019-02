Esporte Primeiros corpos de vítimas da tragédia no CT do Flamengo são retirados do IML Alguns velórios já foram organizados para acontecerem nas cidades de origem dos meninos

O Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro está liberando os primeiros corpos das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez pessoas e deixou três feridos na sexta-feira. O corpo do zagueiro Pablo Henrique, 14 anos, foi o primeiro a ser retirado, na madrugada deste sábado. A previsão é de que o sepultamento ocorra às 18h na cidade de Oliveira, a 150 km de...