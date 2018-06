Esporte Primeiro dia da seleção brasileira em Sochi é de praia e descanso O treino em solo russo está marcado apenas para a manhã de terça-feira (12)

Os jogadores da seleção brasileira estão aproveitando o primeiro dia em Sochi para descansar. A delegação chegou ao Swissôtel Kamelia, um resort com praia particular onde se hospeda visando a disputa da Copa do Mundo, no meio da madrugada (hora local) e ganhou o dia de folga. O primeiro treino em solo russo está marcado para a manhã de terça. Com o dia livre, algu...