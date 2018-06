Esporte Previsões da Copa: Quem são os favoritos de astros e guias Tarólogo e mãe de santo veem Alemanha, Espanha e Argentina na reta final. Brasil fica pelo caminho

A Copa do Mundo começa hoje com 32 seleções na disputa do troféu mais cobiçado do futebol mundial. Antes da bola rolar, o exercício de tentar adivinhar quem será o campeão é quase irresistível. A reportagem do POPULAR procurou profissionais que trabalham com previsões para tentar descobrir quem está mais cotado para ser o próximo campeão mundial. Não se empolgue, pois ...