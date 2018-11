Esporte Previsão do tempo aponta chance alta de chuva no GP do Brasil de F-1 Chuva pesada e tempo fechado já é rotina na corrida executada no país. Em 2016, a prova teve de ser interrompida

Com o título da temporada já decidido, os fãs de automobilismo podem apostar na chuva para ter um GP do Brasil de Fórmula 1 emocionante neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. De acordo com a previsão, é alta a chance de ter mau tempo tanto no treino classificatório, na tarde de sábado, quanto na corrida, na tarde de domingo. Segundo a Clim...