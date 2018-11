Esporte Preso nos EUA, Marin terá de devolver apenas fração do que pediam Fifa e Conmebol Valor de cerca de R$ 7,8 milhões foi determinado pela Justiça dos Estados Unidos

A Justiça norte-americana estabeleceu que o ex-presidente da CBF José Maria Marin devolva "apenas" US$ 2,1 milhões (cerca de R$ 7,8 milhões) para a Fifa e a Conmebol, em uma conta que irá ainda dividir com outros ex-dirigentes também condenados por corrupção no futebol. O brasileiro já foi sentenciado a quatro anos de prisão nos Estados Unidos. Mas o valor é apenas u...