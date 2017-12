Presidente vê Tigre no “caminho certo”

A aclamação de Hugo Jorge Bravo para a presidência do Conselho Deliberativo para os próximos dois anos foi algo que agradou o atual presidente executivo do Vila, Ecival Martins, que acredita que o colorado está andando no caminho certo, já que não houve disputa para o cargo.“Vejo com bons olhos a eleição dele (Hugo Jorge Bravo), o Vila está evoluindo e segue o cami...