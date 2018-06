Esporte Presidente isenta treinador do Vila Nova

O trabalho do técnico do Vila Nova, Hemerson Maria, é respeitado internamente. Mas a torcida vilanovense parece não entender isso e, após empate de 0 a 0, com o Atlético, sábado, vaiou o time e xingou o treinador colorado. Discordando da atitude, o presidente do Vila Nova isentou o técnico das críticas, lembrando que não está fácil contratar bons jogadores no mercado...