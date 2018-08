Esporte Presidente garante controle

Uma das preocupações na hora de terceirizar uma escolinha de futebol é sobre talentos garimpados. Neste caso, a escolinha Tigrinhos do Vila terá categorias do sub-6 ao sub-13. Depois disso, os garotos podem ser encaminhados para as categorias de base geridas pelo Vila Nova. Por força de contrato, o Tigre tem prioridade na captação dos destaques revelados na escolinha pa...