Esporte Presidente do Santos exalta acordo com Sampaoli: 'A vida precisa de ousadia'

O presidente do Santos, José Carlos Peres, exaltou a contratação do técnico Jorge Sampaoli pelo clube e definiu a sua ação de acertar a chegada de um treinador renomado e estrangeiro ao time como uma ação ousada. "A vida precisa de ousadia", afirmou o dirigente, em nota oficial divulgada nesta quinta-feira, após o anúncio de que tem um acordo prévio com o argentino. Pe...