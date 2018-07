Esporte Presidente do Santos confirma contratação do uruguaio Carlos Sánchez Meia disputou a Copa do Mundo da Rússia pela seleção uruguaia e agora está em férias

Carlos Sánchez é o novo reforço do Santos. Nesta quarta-feira (18), o presidente José Carlos Peres anunciou que o clube acertou a contratação do meia uruguaio, de 33 anos, que estava no futebol mexicano e só depende da realização de exames médicos para ter a chegada oficializada. "Entre o clube e o empresário do atleta está tudo fechado. O que falta é o exame méd...