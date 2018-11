Esporte Presidente do Goiás fala sobre planos para fortalecer o clube Presidente alviverde planeja cenário para que o time reconquiste o seu espaço e não repita sobe-desce

O momento do Goiás é de euforia. O tão sonhado acesso à Série A, após três longos anos, não poderia proporcionar sensação diferente. Mas o sentimento se torna passageiro no momento em que a pauta passa a ser o futuro do Goiás. Assim como o torcedor, o presidente Marcelo Almeida está ciente dos desafios que o clube terá pela frente.Um time com a estrutura do Goiás, que...