Esporte Presidente do Goiás age com cautela

A um mês do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás tem seis jogos pela frente para conquistar três vitórias e, finalmente, após três anos, retornar à elite do futebol. Apesar de ter tido o pior início de Segundona de sua história, o time conseguiu uma reviravolta, se recuperou na competição e, hoje, sonha em conseguir o acesso. Mas o caminho até o tão sonha...