Esporte Presidente do Flamengo revela que Juan decidirá o seu futuro após grave lesão Zagueiro sofreu uma lesão no tendão de Aquiles no treinamento da última sexta-feira e deve ficar afastado dos gramados pelo período de seis a oito meses

O futuro do zagueiro Juan no Flamengo será decidido por ele mesmo. Quem garante isso é o presidente do clube, Eduardo Bandeira de Melo, que assegurou ao veterano defensor, de 39 anos, a opção de seguir ou não na equipe após a recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles sofrida no treinamento da última sexta-feira, que deverá fazer com que fique afastado dos gramados p...